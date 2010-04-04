Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
51'
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
46
-
Хасебе
Макото Хасебе
83
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
81
-
Мисимович
Звездан Мисимович
74'
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
-
Джеко
Эдин Джеко
25'
75'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Сантана
Хонатан Сантана
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
46
-
Нильссон
Пер Нильссон
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Густаво
Луис Густаво
58
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
64
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Райтала
Юкка Райтала
-
Гульде
Мануэль Гульде
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
-
Тагое
Принс Тагое