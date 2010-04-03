Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
88'
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
62'
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
85
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
90
-
Тебер
Селим Тебер
28'
59
Запасные
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Цоуму
Жювель Цоуму
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Кроос
Тони Кроос
54
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
33'
46'
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Кадлец
Михал Кадлец
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Здебель
Томаш Здебель
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Хельмес
Патрик Хельмес