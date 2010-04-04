Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Торун
Тунай Торун
67
-
Ринкон
Томас Ринкон
67
-
Берг
Маркус Берг
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
46
Запасные
-
Бертрам
Сорен Бертрам
-
Райнхардт
Бастиан Райнхардт
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Троховски
Петр Троховски
-
Теше
Роберт Теше
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
83
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
81
-
Андреасен
Леон Андреасен
61
-
Штайнер
Иржи Штайнер
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Рама
Вальдет Рама
-
Господарек
Уве Господарек
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Брюггинк
Арнольд Брюггинк
-
Ханке
Майк Ханке
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф