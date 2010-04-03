Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
83'
87
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
73
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
57
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
-
Марика
Чиприан Марика
66'
90
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Функ
Патрик Функ
-
Челоцци
Стефано Челоцци
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Шибер
Юлиан Шибер
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
78
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
33'
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
88
-
Матмур
Карим Матмур
90
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
72
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Колаутти
Роберто Колаутти
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья