Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
46
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
82
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
-
Олич
Ивица Олич
32'
46
Запасные
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Алаба
Давид Алаба
-
Рибери
Франк Рибери
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Хедира
Сами Хедира
34
-
Треш
Кристиан Треш
41'
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
88
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Марика
Чиприан Марика
50'
72
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Таски
Сердар Таски
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Шибер
Юлиан Шибер