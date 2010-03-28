Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
43'
90
-
Данте
Данте
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Аранго
Хуан Аранго
89
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Меувис
Марсел Меувис
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Матмур
Карим Матмур
90
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
76
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
-
Колаутти
Роберто Колаутти
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
80
-
Демель
Ги Демель
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
46
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
63
Запасные
-
Райнхардт
Бастиан Райнхардт
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Теше
Роберт Теше
-
Торун
Тунай Торун
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
-
Берг
Маркус Берг