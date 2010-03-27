Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Хубник
Роман Хубник
62
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
80
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
Запасные
-
Окс
Тимо Окс
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Штайн
Марк Штайн
-
Дардаи
Пол Дардаи
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Кель
Себастьян Кель
62
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Зидан
Мохаммед Зидан
45
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Бендер
Свен Бендер
-
Рангелов
Димитар Рангелов