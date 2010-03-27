Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
81'
90
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
32
-
Андреасен
Леон Андреасен
69
-
Штайнер
Иржи Штайнер
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
61
Запасные
-
Господарек
Уве Господарек
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Рауш
Константин Рауш
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
-
Брюггинк
Арнольд Брюггинк
-
Ханке
Майк Ханке
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
21'
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
75
-
Тошич
Зоран Тошич
12'
71'
87
-
Новакович
Миливойе Новакович
28'
88
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кулльманн
Карстен Кулльманн
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Эре
Фабрис Эре
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку