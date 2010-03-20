Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
46
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
69
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
-
Марика
Чиприан Марика
36'
54'
76
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Руди
Себастьян Руди
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Шибер
Юлиан Шибер
Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Джакпа
Констант Джакпа
46
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
46
-
Брюггинк
Арнольд Брюггинк
90
-
Андреасен
Леон Андреасен
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Коне
Аруна Коне
61
Запасные
-
Господарек
Уве Господарек
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Черундоло
Стивен Черундоло
-
Рауш
Константин Рауш
-
Балич
Ханно Балич
-
Ханке
Майк Ханке
-
Штайнер
Иржи Штайнер