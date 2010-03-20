Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Бениш
Себастьян Бениш
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Боровски
Тим Боровски
78
-
Марин
Марко Марин
65'
90
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
46
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
46
-
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Абденнур
Аймен Абденнур
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
-
Фритц
Клеменс Фритц
-
Фрингс
Торстен Фрингс
-
Озил
Месут Озил
-
Писарро
Клаудио Писарро
Бохум
мин
-
Хеерваген
Филипп Хеерваген
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Мальтриц
Марсель Мальтриц
90
-
Маврай
Мергим Маврай
90
-
Конча
Матиас Конча
90
-
Дабровски
Кристоф Дабровски
90
-
Холтби
Льюис Холтби
90
-
Прокоп
Роман Прокоп
86
-
Дедич
Златко Дедич
63'
69
-
Йоханссон
Андреас Йоханссон
90
-
Шестак
Станислав Шестак
14'
86
Запасные
-
Люте
Андреас Люте
-
Бениг
Филипп Бениг
-
Яхья
Антар Яхья
-
Фрайер
Пауль Фрайер
-
Климович
Диего Климович
-
Хашемян
Вахид Хашемян
-
Эпалле
Джоел Эпалле