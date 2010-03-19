Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
75
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
79'
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
66
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Эре
Фабрис Эре
-
Матушик
Адам Матушик
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
72
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
55'
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
83
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
-
Янчке
Тони Янчке
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Колаутти
Роберто Колаутти
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья