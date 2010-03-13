Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Меувис
Марсел Меувис
64
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Колаутти
Роберто Колаутти
46
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
65
Запасные
-
Нойвилль
Оливер Нойвилль
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
85
-
Хасебе
Макото Хасебе
49
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
58'
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
41'
90
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
63
-
Джеко
Эдин Джеко
49'
80'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Шиндзилорц
Себастьян Шиндзилорц
-
Шимунек
Ян Шимунек
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Сантана
Хонатан Сантана