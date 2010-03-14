Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
89
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
84'
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
79
-
Дердийок
Эрен Дердийок
55'
87
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
22'
63'
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Здебель
Томаш Здебель
-
Хельмес
Патрик Хельмес
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
69
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
83'
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
33'
76
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
71
Запасные
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Боатенг
Джером Боатенг
-
Теше
Роберт Теше
-
Троховски
Петр Троховски
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Торун
Тунай Торун
-
Берг
Маркус Берг