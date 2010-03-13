Майнц
мин
-
Троян
Филип Троян
46
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Хеллер
Флориан Хеллер
55
-
Кархан
Мирослав Кархан
90
-
Полански
Юджен Полански
79
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Бансе
Аристид Бансе
90
Запасные
-
Кляйнхайдер
Пьер Кляйнхайдер
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Хика
Ямир Хика
-
Шюррле
Андре Шюррле
-
Шимак
Ян Шимак
-
Амри
Чадли Амри
-
Салаи
Адам Салаи
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
67
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Матушик
Адам Матушик
63
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
84
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кулльманн
Карстен Кулльманн
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку