Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
71
-
Олич
Ивица Олич
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
-
Роббен
Арьен Роббен
76'
84'
90
Запасные
-
Герлиц
Андреас Герлиц
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Контенто
Диего Контенто
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Гомес
Марио Гомес
Фрайбург
мин
-
Пуплен
Симон Пуплен
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Бучер
Хайко Бучер
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
75
-
Жагер
Джонатан Жагер
90
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Флум
Йоханнес Флум
87
-
Макиади
Седрик Макиади
31'
73
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
90
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
90
Запасные
-
Бауманн
Оливер Бауманн
-
Менди
Джексон Менди
-
Банович
Ивица Банович
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Бекманн
Томми Бекманн
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе