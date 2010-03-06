Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
31'
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кулльманн
Карстен Кулльманн
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Эре
Фабрис Эре
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
73
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
58'
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
56
-
Гомес
Марио Гомес
90
-
Олич
Ивица Олич
56
Запасные
-
Герлиц
Андреас Герлиц
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Рибери
Франк Рибери
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Клозе
Мирослав Клозе