Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
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Абденнур
Аймен Абденнур
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Предль
Себастьян Предль
70
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Фрингс
Торстен Фрингс
81'
90
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Боровски
Тим Боровски
46
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Хант
Аарон Хант
90
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Озил
Месут Озил
90
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Писарро
Клаудио Писарро
90
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Марин
Марко Марин
90
Запасные
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Хусейнович
Саид Хусейнович
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Йенсен
Даниэль Йенсен
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Розенберг
Маркус Розенберг
-
Алмейда
Угу Алмейда
Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Хедира
Сами Хедира
43'
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
89
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
79
-
Погребняк
Павел Погребняк
15'
90
Запасные
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Штольц
Александер Штольц
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Руди
Себастьян Руди
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Марика
Чиприан Марика