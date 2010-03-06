Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Янсен
Марсель Янсен
40'
84
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Торун
Тунай Торун
71
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Петрич
Младен Петрич
64
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Демель
Ги Демель
-
Троховски
Петр Троховски
-
Теше
Роберт Теше
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
75
-
Кринге
Флориан Кринге
90
-
Дардаи
Пол Дардаи
63
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Рамос
Адриан Рамос
83
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
фон Берген
Стив фон Берген
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Качар
Гойко Качар
-
Гекас
Теофанис Гекас
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски