Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
32
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Таварес
Микаэль Таварес
55'
86
-
Риссе
Марсель Риссе
90
-
Франтц
Майк Франтц
77
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
41'
45'
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Марох
Доминик Марох
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Бройх
Томас Бройх
-
Минтал
Марек Минтал
-
Жигакс
Даниэль Жигакс
-
Боаки
Исаак Боаки
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
58
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
58
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
65'
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Дрекслер
Доминик Дрекслер