Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
78'
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
66
-
Мюллер
Томас Мюллер
79
Запасные
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
-
Олич
Ивица Олич
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
46
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Яролим
Давид Яролим
83
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Берг
Маркус Берг
68
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Аого
Деннис Аого
-
Теше
Роберт Теше
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Торун
Тунай Торун
-
Питройпа
Джонатан Питройпа