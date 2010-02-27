Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
56
-
Кархан
Мирослав Кархан
77
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
34
-
Хеллер
Флориан Хеллер
90
-
Бансе
Аристид Бансе
45'
90
Запасные
-
Троян
Филип Троян
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Полански
Юджен Полански
-
Хика
Ямир Хика
-
Шимак
Ян Шимак
-
Салаи
Адам Салаи
Вердер
мин
-
Абденнур
Аймен Абденнур
27
-
Роналду
Налдо
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Озил
Месут Озил
79
-
Боровски
Тим Боровски
32'
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Марин
Марко Марин
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Алмейда
Угу Алмейда