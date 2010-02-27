Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
69
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
46
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
75
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Кадлец
Михал Кадлец
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Здебель
Томаш Здебель
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Аугусто
Ренато Аугусто
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Шорх
Кристофер Шорх
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
89
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Эре
Фабрис Эре
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку