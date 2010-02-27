Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Глеб
Александр Глеб
61
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
69
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
41'
45'
88
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Руди
Себастьян Руди
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Марика
Чиприан Марика
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
86
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
39'
56
-
Майер
Александер Майер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
81
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
90
Запасные
-
Цоуму
Жювель Цоуму
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Франц
Майк Франц
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
-
Либеропулос
Никос Либеропулос