Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
72'
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Меувис
Марсел Меувис
65
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90
-
Колаутти
Роберто Колаутти
65
Запасные
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Матмур
Карим Матмур
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
Фрайбург
мин
-
Пуплен
Симон Пуплен
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Крмас
Павел Крмас
77
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Жагер
Джонатан Жагер
90
-
Банович
Ивица Банович
90
-
Макиади
Седрик Макиади
80
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
77
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
56'
90
Запасные
-
Бауманн
Оливер Бауманн
-
Менди
Джексон Менди
-
Ча
Ду Ри Ча
-
Шустер
Юлиан Шустер
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
-
Райзингер
Штефан Райзингер
-
Бекманн
Томми Бекманн