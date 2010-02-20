Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Шорх
Кристофер Шорх
44'
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Чихи
Адиль Чихи
55
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Воме
Пьер Воме
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку
Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Глеб
Александр Глеб
66
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
74
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
13'
31'
38'
74'
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
70'
83
Запасные
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Руди
Себастьян Руди
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Шибер
Юлиан Шибер