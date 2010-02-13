Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Глеб
Александр Глеб
56
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Треш
Кристиан Треш
55'
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
56
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
-
Марика
Чиприан Марика
90
Запасные
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
Бока
Артур Бока
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Хильберт
Роберто Хильберт
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
32
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Троховски
Петр Троховски
65
-
Петрич
Младен Петрич
65
-
Берг
Маркус Берг
23'
90
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Теше
Роберт Теше
-
Торун
Тунай Торун
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой