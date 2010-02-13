Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
72
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
22'
90
-
Роббен
Арьен Роббен
50'
82
-
Гомес
Марио Гомес
65'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
Запасные
-
Герлиц
Андреас Герлиц
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Олич
Ивица Олич
Боруссия
мин
-
Циглер
Марк Циглер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Зидан
Мохаммед Зидан
5'
74
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
74
-
Барриос
Лукас Барриос
85
Запасные
-
Кох
Юлиан Кох
-
Хеттекке
Марсель Хеттекке
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Гетце
Марио Гетце
-
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек