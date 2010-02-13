Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
45
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Кринге
Флориан Кринге
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Рамос
Адриан Рамос
51'
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
73
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
фон Берген
Стив фон Берген
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Кархан
Мирослав Кархан
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Сото
Элкин Сото
66
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Бансе
Аристид Бансе
37'
90
-
Салаи
Адам Салаи
87
Запасные
-
Троян
Филип Троян
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Хика
Ямир Хика
-
Шимак
Ян Шимак
-
Амри
Чадли Амри