Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
31'
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
89
-
Чихи
Адиль Чихи
88'
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
75'
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Матушик
Адам Матушик
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
2'
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Петрич
Младен Петрич
36'
50'
90
-
Берг
Маркус Берг
80
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Троховски
Петр Троховски
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Теше
Роберт Теше
-
Торун
Тунай Торун
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой