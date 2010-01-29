Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
78
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
78
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Берг
Маркус Берг
78
Запасные
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Демель
Ги Демель
-
Теше
Роберт Теше
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Торун
Тунай Торун
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Троховски
Петр Троховски
Вольфсбург
мин
-
Ленц
Андре Ленц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
85
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
-
Джеко
Эдин Джеко
34'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Шимунек
Ян Шимунек
-
Шиндзилорц
Себастьян Шиндзилорц
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Дежага
Ашкан Дежага