Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Глеб
Александр Глеб
59
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Треш
Кристиан Треш
89'
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
65
-
Марика
Чиприан Марика
86'
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Шибер
Юлиан Шибер
Боруссия
мин
-
Циглер
Марк Циглер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
85
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
85
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Барриос
Лукас Барриос
55'
90
Запасные
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Гетце
Марио Гетце