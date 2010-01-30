Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
86
-
Майкон
Крис Майкон
76'
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
62
-
Майер
Александер Майер
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Тебер
Селим Тебер
90
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
68
Запасные
-
Альварес
Маркос Альварес
-
Цоуму
Жювель Цоуму
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Юнг
Себастьян Юнг
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
Кельн
мин
-
Ялчин
Танер Ялчин
55
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
59'
87
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
71
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Матушик
Адам Матушик
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Новакович
Миливойе Новакович