Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Кринге
Флориан Кринге
90
-
Эберт
Патрик Эберт
70
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
77
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Бохум
мин
-
Хеерваген
Филипп Хеерваген
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Мальтриц
Марсель Мальтриц
90
-
Маврай
Мергим Маврай
90
-
Конча
Матиас Конча
90
-
Дабровски
Кристоф Дабровски
90
-
Азауаг
Мимун Азауаг
66
-
Марич
Милош Марич
90
-
Прокоп
Роман Прокоп
74
-
Эпалле
Джоел Эпалле
90
-
Шестак
Станислав Шестак
84
Запасные
-
Люте
Андреас Люте
-
Фабиан
Патрик Фабиан
-
Пферцель
Марк Пферцель
-
Фрайер
Пауль Фрайер
-
Дедич
Златко Дедич
-
Йоханссон
Андреас Йоханссон
-
Хашемян
Вахид Хашемян