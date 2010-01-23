Боруссия
мин
-
Циглер
Марк Циглер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
75
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
36'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Хеттекке
Марсель Хеттекке
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Гетце
Марио Гетце
-
Гинчек
Даниэль Гинчек
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
83
-
Троховски
Петр Троховски
60
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Торун
Тунай Торун
60
Запасные
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Таварес
Микаэль Таварес
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Теше
Роберт Теше
-
Берг
Маркус Берг