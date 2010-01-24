Хоффенхайм
мин
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Сукулини
Франко Сукулини
46
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
76
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Гульде
Мануэль Гульде
-
Людвиг
Андреас Людвиг
-
Гросс
Паскаль Гросс
-
Терраццино
Марко Терраццино
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
11'
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
71'
88
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Кроос
Тони Кроос
51'
82
-
Дердийок
Эрен Дердийок
82
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Кампль
Кевин Кампль
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Хельмес
Патрик Хельмес