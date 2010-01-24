Вольфсбург
мин
-
Ленц
Андре Ленц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
56'
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
22'
84
-
Хасебе
Макото Хасебе
78
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Шимунек
Ян Шимунек
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Байер
Даниэль Байер
-
Дежага
Ашкан Дежага
Кельн
мин
-
Ялчин
Танер Ялчин
77
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
7'
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Чихи
Адиль Чихи
74'
86
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
57'
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Матип
Марвин Матип
-
Бросински
Даниель Бросински
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Матушик
Адам Матушик