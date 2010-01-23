Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Кринге
Флориан Кринге
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Эберт
Патрик Эберт
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90
-
Колаутти
Роберто Колаутти
65
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
Ламиди
Мосес Ламиди
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Меувис
Марсел Меувис