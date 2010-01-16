Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Глеб
Александр Глеб
57
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
28'
72
-
Марика
Чиприан Марика
89
-
Погребняк
Павел Погребняк
58'
90
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Осорио
Рикардо Осорио
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
-
Ленц
Андре Ленц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
72
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
80
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
68
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Джеко
Эдин Джеко
65'
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Шимунек
Ян Шимунек
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Байер
Даниэль Байер
-
Дежага
Ашкан Дежага