Ганновер-96
мин
-
Рама
Вальдет Рама
66
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Джакпа
Констант Джакпа
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
54
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Брюггинк
Арнольд Брюггинк
90
-
Штайнер
Иржи Штайнер
90
-
Конан
Дидье Я Конан
31
Запасные
-
Господарек
Уве Господарек
-
Балогун
Леон Балогун
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Рауш
Константин Рауш
-
Розенталь
Ян Розенталь
-
Ханке
Майк Ханке
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
30'
90
-
Кринге
Флориан Кринге
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
73
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
33'
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
80'
86
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Эберт
Патрик Эберт
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски