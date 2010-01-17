Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Воме
Пьер Воме
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
88'
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
82'
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
60
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
72
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Матип
Марвин Матип
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Эре
Фабрис Эре
-
Матушик
Адам Матушик
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
22
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
28'
45'
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90'
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
85
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Кох
Юлиан Кох
-
Циглер
Марк Циглер
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гетце
Марио Гетце
-
Гинчек
Даниэль Гинчек