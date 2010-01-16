Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Русс
Марко Русс
57'
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Тебер
Селим Тебер
90
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
90
Запасные
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Пройсс
Кристоф Пройсс
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Альварес
Маркос Альварес
-
Цоуму
Жювель Цоуму
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Юнг
Себастьян Юнг
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Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Хеллер
Марсель Хеллер
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Абденнур
Аймен Абденнур
75
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Боровски
Тим Боровски
62
-
Марин
Марко Марин
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Озил
Месут Озил
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
62
Запасные
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Пасанен
Петри Пасанен
-
Предль
Себастьян Предль
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Писарро
Клаудио Писарро
-
Алмейда
Угу Алмейда