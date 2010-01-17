Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
74
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Бордон
Марсело Хосе Бордон
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Клюге
Пеер Клюге
35
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
48'
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Матип
Жоэль Матип
-
Региниуссен
Торе Региниуссен
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Санчес
Висенте Санчес
-
Асамоа
Джеральд Асамоа
Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
64
-
Жигакс
Даниэль Жигакс
69
-
Харистеас
Ангелос Харистеас
90
-
Буньяку
Альберт Буньяку
85
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Билер
Паскаль Билер
-
Марох
Доминик Марох
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Минтал
Марек Минтал
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Айглер
Кристиан Айглер