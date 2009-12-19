Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
72
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
16'
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
60'
63
-
Роббен
Арьен Роббен
33'
90
-
Гомес
Марио Гомес
31'
90
-
Олич
Ивица Олич
77'
80
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Нику
Максимилиан Нику
67
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90'
90
-
Рамос
Адриан Рамос
71'
90
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Кринге
Флориан Кринге
-
Бигалке
Саша Бигалке
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски