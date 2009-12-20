Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
9'
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
36'
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Петрич
Младен Петрич
80
-
Торун
Тунай Торун
38
Запасные
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Теше
Роберт Теше
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Таварес
Микаэль Таварес
-
Троховски
Петр Троховски
-
Берг
Маркус Берг
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Роналду
Налдо
90'
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
58
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
85
-
Озил
Месут Озил
66
-
Марин
Марко Марин
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Боровски
Тим Боровски
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Алмейда
Угу Алмейда
-
Морено
Марсело Морено