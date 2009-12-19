Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
60
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
-
Кроос
Тони Кроос
18'
69'
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
60'
89
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Кадлец
Михал Кадлец
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Здебель
Томаш Здебель
-
Гекас
Теофанис Гекас
-
Хельмес
Патрик Хельмес
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
37'
90
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
86
-
Данте
Данте
54'
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Маркс
Торбен Маркс
79
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
78
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
90
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Нойвилль
Оливер Нойвилль
-
Ламиди
Мосес Ламиди
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Янчке
Тони Янчке
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Колаутти
Роберто Колаутти