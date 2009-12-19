Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
26'
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
71
-
Майер
Александер Майер
79'
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
90
-
Тебер
Селим Тебер
90
Запасные
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Альварес
Маркос Альварес
-
Пройсс
Кристоф Пройсс
-
Прелль
Маркус Прелль
-
Юнг
Себастьян Юнг
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
69'
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Зиани
Карим Зиани
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
-
Джеко
Эдин Джеко
37'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Шефер
Марсель Шефер
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Байер
Даниэль Байер
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Дежага
Ашкан Дежага