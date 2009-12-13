Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
22
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
44
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Каленберг
Томас Каленберг
22
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Байер
Даниэль Байер
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Батиста
Эдиналду Батиста
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
36'
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Зидан
Мохаммед Зидан
63
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Барриос
Лукас Барриос
8'
10'
90
Запасные
-
Хорншух
Марк Хорншух
-
Кох
Юлиан Кох
-
Циглер
Марк Циглер
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гетце
Марио Гетце
-
Вальдес
Нельсон Вальдес