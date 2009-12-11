Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Рамос
Адриан Рамос
8'
90'
90
Запасные
-
Пердедай
Фанол Пердедай
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Бигалке
Саша Бигалке
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
46
-
Кроос
Тони Кроос
76'
90
-
Видаль
Артуро Видаль
86
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
66
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Синкевич
Лукаш Синкевич
-
Здебель
Томаш Здебель
-
Кампль
Кевин Кампль
-
Хельмес
Патрик Хельмес