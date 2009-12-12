Хоффенхайм
мин
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
88
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
9'
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
64
-
Ба
Демба Ба
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
79
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Ворса
Исаак Ворса
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Терраццино
Марко Терраццино
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
61'
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
90
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
84
-
Тебер
Селим Тебер
90
Запасные
-
Махдавикия
Мехди Махдавикия
-
Альварес
Маркос Альварес
-
Пройсс
Кристоф Пройсс
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
-
Хеллер
Марсель Хеллер