Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Теше
Роберт Теше
61
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Берг
Маркус Берг
61
Запасные
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Таварес
Микаэль Таварес
-
Торун
Тунай Торун
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Петрич
Младен Петрич
Хоффенхайм
мин
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
61
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
-
Ба
Демба Ба
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
74
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Райтала
Юкка Райтала
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
-
Терраццино
Марко Терраццино
-
Вукчевич
Борис Вукчевич